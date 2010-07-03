Россияне смогут сами выбрать банк для зачисления зарплаты

Законопроект, который позволит работникам самим выбирать банк для перечисления зарплаты, внесли в Госдуму. Об этом сообщает сайт российского правительства.
Согласно еще одному документу, работодателей, препятствующих смене зарплатного банка, будут штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей.
"При этом срок, в течение которого работник должен сообщить работодателю об изменении кредитной организации, предлагается увеличить с пяти рабочих дней до 15 календарных дней до дня выплаты заработной платы", – сказано в сообщении.
Сейчас сотрудник может сменить зарплатный банк, если сообщит работодателю новые реквизиты не позднее чем за пять рабочих дней до зарплаты. Но если руководитель компании этому препятствует, его не штрафуют.
Ожидается, что изменения исключат риски невыполнения норм трудового законодательства и помогут избежать споров и правонарушений в этой сфере.
Ранее Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами. Больше всего платят тем, кто добывает полезные ископаемые. Следом идут финансы и страхование.
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