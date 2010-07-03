Дождь и до шести градусов тепла ожидается в Москве в пятницу

Фото: Владимир Андреев/URA.RU/TASS

Облачная погода, небольшой дождь и до 6 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 29 марта.

Как сообщает портал "Метеоновости", предстоящим днем погоду в столице будет диктовать северный циклонический вихрь из Баренцева моря и система его фронтальных разделов.

Максимальная температура воздуха в столице составит от 4 до 6 градусов тепла, по области – от 1 до 6 градусов.

Будет дуть ветер западного и юго-западного направления скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление останется в пределах нормы.

Синоптики ранее рассказали, что воздух в Москве в последние дни марта и в начале апреля прогреется до 10-11.

При этом Госавтоинспекция столицы призвала автомобилистов не торопиться менять зимнюю резину на летнюю.