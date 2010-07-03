Потепление до 11 градусов ожидается в Москве в начале апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Синоптики рассказали о погоде в столице в последние дни марта и в начале апреля. По словам специалистов, в дневное время суток будет относительно тепло, а ночью температура будет понижаться до –5 градусов.

"30 и 31 марта воздух в Москве прогреется до 10-11. Погода в столице в ближайшие выходные будет теплее нормы на 5-6 градусов. 30 марта ожидается 5-10 градусов, 31 марта столбик термометра поднимется до 6-11 градусов, будет преимущественно ясно", – сообщили в Гидрометцентре.

В понедельник, 1 апреля, прогнозируется 5-10 градусов тепла, 2 апреля – от 4 до 9 градусов.

Ранее сообщалось, что последние выходные марта порадуют москвичей по-весеннему теплой погодой. Воздух в городе прогреется до 10 градусов со знаком плюс, а осадков не будет.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что пока рано давать прогноз на длительный срок, поскольку он может быть неточным. В то же время, синоптики ожидают, что погода первой декады апреля будет теплее, чем показывают средние значения многолетних наблюдений.

Госавтоинспекция столицы призвала автомобилистов не торопиться менять зимнюю резину на летнюю. Поспешность с заменой резины может привести к аварийным ситуациям.

