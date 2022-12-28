Названы способы скрасить новогодние праздники, если приходится работать

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Психолог Евгений Идзиковский рассказал, как скрасить новогодние праздники россиянам, которые работают с 31 декабря по 9 января. Об этом сообщает "Радио 1".

Он посоветовал не забывать о том, что зачастую работа в праздничные дни дополнительно оплачивается. Также в праздничные дни можно реализовать собственный проект.

Психолог отметил, что новогодние праздники являются временем, когда можно переосмыслить свою деятельность. Он уточнил, что каждый человек способен сделать так, чтобы следующий Новый год прошел веселее и насыщеннее.

"Подумайте, как и с кем проводить все новогодние праздники. Можно встретиться с теми, с кем вы давно собирались увидеться, но никак времени не хватало. В течение рабочего года встречи уже может не состояться", – рассказал Идзиковский.

Ранее в Роструде напомнили, что за выход на работу в праздничные дни Трудовым кодексом РФ установлены гарантии повышенной оплаты труда – в двойном размере. Также отмечается, что сотрудник по своему желанию может выйти на работу в нерабочий праздничный день и перенести выходной на другую дату. В таком случае работа в этот день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Дни с 1 по 8 января в России объявлены нерабочими из-за новогодних праздников.

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