Облачная погода и гололедица ожидаются в Москве во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачная с прояснениями погода прогнозируется в Москве во вторник, 28 декабря. Об этом информирует сайт Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, в столице не ожидается серьезных осадков. При этом высока вероятность образования гололедицы.

Днем температура воздуха в городе составит от 6 до 8 градусов мороза. При этом в ночь на среду похолодает до -15 градусов.

В Москве будет дуть юго-западный ветер с порывами до 8 метров в секунду. При этом показатель давления составит порядка 755 миллиметров ртутного столба.

В Московской области днем воздух прогреется до значений от -5 до -10 градусов. При этом в ночные часы в некоторых районах температура опустится до -17 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал москвичам, какая погода ожидается в городе в новогоднюю ночь. По утверждениям синоптика, температура воздуха не опустится ниже 10 градусов мороза.

