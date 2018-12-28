Распорядок дня в СИЗО поменяют в новогоднюю ночь

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

В столичных следственных изоляторах в новогоднюю ночь арестанты смогут посмотреть обращение Владимира Путина и лечь спать позже – в час ночи, сообщил пресс-секретарь столичного управления ФСИН Сергей Цыганков, передает Агентство "Москва".

"Также составлено праздничное меню на 31 декабря, 1 января и 7 января. В рамках праздничного меню предусмотрены каша гречневая с мясом, салаты, выпечка", – сказал Цыганков. Также он отметил, что составлены планы культурных мероприятий на праздники.

"В рамках планов выходных дней предусмотрен просмотр новогоднего обращения президента РФ и новогодних телепередач. В помещениях отрядов оформляется наглядная агитация, посвященная Новому году", – рассказал Цыганков. Осужденные, по его словам, смогут отправить родственникам открытки и поздравления.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новогоднее обращение Владимира Путина будет выдержано в традиционном формате. Поздравление президента по традиции начинается 31 декабря в 23:55. Сразу после обращения исполняется государственный гимн.