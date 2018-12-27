Песков рассказал о характере новогоднего обращения Путина

Сергей Фадеичев/ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новогоднее обращение Владимира Путина будет выдержано в традиционном формате, сообщает ТАСС.

"Пока надеемся, что обращение будет традиционное", – ответил пресс-секретарь на вопрос, стоит ли ждать каких-то сюрпризов.

Поздравление президента по традиции начинается 31 декабря в 23:55. Сразу после обращения исполняется государственный гимн.