Самарский министр извинилась за резкие фразы про детское пособие

Министру социально-демографической и семейной политики Самарской области Марине Антимоновой пришлось извиниться за переписку в Twitter, где обсуждались размеры пособия на ребенка. Пост с объяснениями чиновница разместила в своем аккаунте.

Ранее вопрос Антимоновой, должно ли государство "всех содержать" вызвал широкий резонанс в интернете. Она напомнила пользователям о существовании программ переподготовки и занятости для женщин в декретном отпуске и упомянула, что вкладывать силы и средства в детей должны оба родителя.

"Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!" – писала министр.

Осознав, что эти слова обители других людей, Антимонова опубликовала новый твит, заявив, что допустила некорректное выражение, которое позже вырвали из контекста и растиражировали. "Приношу извинения тем, кого эта фраза обидела. Предложения приняли в работу", – отметила Антимонова.

Она также пригласила собеседников в рабочую группу по совершенствованию мер соцподдержки, отметив, что девушки, которые инициировали это обсуждение, ей не ответили. "Нам очень полезна обратная связь", – заключила чиновница.

Ранее общественность бурно отреагировала на слова директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких. На встречи с молодежью Кировграда она заявила, что государство молодым людям "в принципе ничего не должно, а должны родители", поскольку оно "не просило родителей рожать". После этого ее отстранили от должности, однако она предприняла попытку вернуться к работе. В итоге 26 декабря Глацких все же ушла в отставку.