Новогодняя ночь в Москве и Подмосковье будет сказочно снежной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном регионе в новогоднюю ночь выпадет небольшой снег. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Небольшой снег выпадет в Москве и Подмосковье в новогоднюю ночь, будет снежная погода. И за счет уже сформировавшейся высоты снежного покрова можно будет лепить снеговиков и кататься на санках", – приводит слова Вильфанда Агентство "Москва".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что на Новый год погода подготовила москвичам настоящий подарок. Небольшой минус позволит комфортно проводить время на открытом воздухе, а снег обеспечит праздничное настроение.

В предстоящие выходные и до конца года температура в ночные часы будет колебаться до 9-14 градусов мороза, днем – до 6-11 градусов ниже нуля. Ночью 31 декабря ожидается -5... -10 градусов, а днем -3... -8 градусов.

Что касается погоды в Новом году, то по прогнозам синоптиков, первые дни января будут морозными. Средняя температура воздуха днем будет достигать минус 11 градусов.

