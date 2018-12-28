Около 20% писем Деду Морозу в 2018 году отправили взрослые

В этом году главный Дед Мороз страны получил 200 тысяч 351 письмо, причем около 20% из них отправили взрослые, сообщает Агентство "Москва".
Среди взрослых чаще всего письма отправляют бабушки и дедушки, военнослужащие и люди, которые отбывают срок в местах лишения свободы. Они просят новые автомобили, помощь с завершением строительства жилья, сменой работы, здоровья, согласия и счастья всей семье, а также хороших друзей и результатов в школе для своих детей.
Помимо этого, взрослые отправляют письма с картами желаний. К примеру, если человек мечтает об автомобиле, он прикладывает к письму свои фотографии и пишет, что такого-то числа купил ее. Написано это в прошедшем времени, как будто это уже случилось.
Люди, отбывающие наказание в тюрьмах, в основном просят Деда Мороза поздравить их детей вместо них самих.
В декабре в московском метро и на МЦК установили почтовые ящики для отправки поздравлений на Новый год. Ящики для посланий Деду Морозу появились на стойках "Живое общение" на 18 станциях метро и МЦК. Письма бесплатно доставят в Великий Устюг.
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