Почти четыре тысячи писем Деду Морозу написали в парках

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Взрослые и дети написали почти четыре тысячи писем Деду Морозу в столичных парках с 29 ноября по 11 декабря, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На акции можно было написать свои пожелания, запечатать письма в конверты с обратным адресом и положить их в почтовые ящики с надписью "Почта Деда Мороза". Организаторы акции должны будут доставить все послания в резиденцию зимнего волшебника в Великом Устюге. В ночь с 12 на 13 декабря машина с письмами отправилась к адресату. А 15 декабря волонтеры передали все письма лично в руки Деду Морозу.

В этом году в акции участвовали Измайловский, Таганский, Лианозовский, Бабушкинский парки, сад имени Баумана, парки "Красная Пресня", "Кузьминки", "Фили" и сад "Эрмитаж".

В московском метро и на МЦК установят почтовые ящики для отправки поздравлений на Новый год. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководство метро.

Ящики для посланий Деду Морозу установят на стойках "Живое общение" на 18 станциях метро и МЦК. Письма бесплатно доставят в Москву и в Великий Устюг.