Пассажиры метро смогут отправить письмо Деду Морозу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В московском метро и на МЦК установят почтовые ящики для отправки поздравлений на Новый год. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководство метро.

Ящики установят на стойках "Живое общение" на 18 станциях метро и МЦК. Услуга будет бесплатной, но письма доставят только в Москву и на родину Деда Мороза в Великий Устюг.

Ранее на станции метро "Тургеневская" установили 3,5-метровую елку, сделанную из использованных бумажных билетов "Единый". Также к Новому году в метро запустят 15 праздничных поездов.