Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка

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Владимир Путин подписал федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей". Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе сказано, что право на ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и выплат за второго ребенка имеют право граждане России, постоянно проживающие на территории страны. Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Ранее закон о ежемесячных выплатах семьям за рождение или усыновление первого и второго ребенка одобрил Совет Федерации.

Размер пособий равен детскому прожиточному минимуму в регионах, установленному на второй квартал года, предшествующего выплате. Уточняется, что на помощь от государства могут рассчитывать семьи, чей доход не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума.

Выплаты будут назначаться на год, затем родители должны подать новое заявление на получение денежных средств до достижения ребенком полутора лет. Выплаты за второго ребенка осуществят за счет маткапитала.