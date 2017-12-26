СФ одобрил закон о ежемесячных выплатах при рождении первого и второго ребенка

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Закон о ежемесячных выплатах семьям за рождение или усыновление первого и второго ребенка одобрил Совет Федерации во вторник, 26 декабря.

Размер выплат равен прожиточному минимуму для детей, установленному в регионе за второй квартал года, который предшествует году обращения за выплатой, сообщает Агентство "Москва".

Компенсацию смогут получить родители, постоянно проживающие в России, чей ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года. При этом он должен быть гражданином РФ. По закону доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума.

Выплаты будут назначаться на год, затем родители должны подать новое заявление на получение денежных средств до достижения ребенком полутора лет. Выплаты за второго ребенка осуществят за счет маткапитала.

Ранее закон приняли в третьем, окончательном, чтении депутаты Госдумы. В нижнюю палату парламента соответствующий документ внес президент РФ Владимир Путин.

21 декабря Госдума одобрила еще один законопроект, представленный главой государства, о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года.