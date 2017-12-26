СФ одобрил закон о ежемесячных выплатах при рождении первого и второго ребенка

Фото: depositphotos/unguryanu
Закон о ежемесячных выплатах семьям за рождение или усыновление первого и второго ребенка одобрил Совет Федерации во вторник, 26 декабря.
Размер выплат равен прожиточному минимуму для детей, установленному в регионе за второй квартал года, который предшествует году обращения за выплатой, сообщает Агентство "Москва".
Компенсацию смогут получить родители, постоянно проживающие в России, чей ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года. При этом он должен быть гражданином РФ. По закону доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума.
Выплаты будут назначаться на год, затем родители должны подать новое заявление на получение денежных средств до достижения ребенком полутора лет. Выплаты за второго ребенка осуществят за счет маткапитала.
Ранее закон приняли в третьем, окончательном, чтении депутаты Госдумы. В нижнюю палату парламента соответствующий документ внес президент РФ Владимир Путин.
21 декабря Госдума одобрила еще один законопроект, представленный главой государства, о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: