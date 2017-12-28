Синоптики назвали 2017 год самым теплым в истории России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Синоптики признали уходящий год самым теплым в истории России. Ему даже удалось побить температурный рекорд 2016 года. Такое заявление сделал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Нынешний год будет по температуре рекордным, можно об этом смело говорить", – приводит слова Вильфанда Интерфакс.

Как пояснил глава Гидрометцентра, к декабрю специалисты подвели итоги погодных показателей за 11 месяцев 2017 года. В результате "температура оказалась самой высокой за всю историю наблюдений".

По словам экспертов, показатели декабря могли изменить эту ситуацию, однако, резкое потепление во второй половине месяца закрепило за уходящим годом статус рекордно теплого.

"Оказалось, что декабрь прошлого года был существенно холоднее, чем 26 дней нынешнего декабря", – уточнил Вильфанд. Как подчеркнул метеоролог, этот рекорд стал уже вторым после рекорда 2016 года, и это связано с глобальным потеплением.

Ранее синоптики сообщили, что Москва впервые за 40 лет может встретить Новый год без снега. В предпраздничные дни в городе ожидаются осадки и плюсовая температура. В связи с неустойчивой погодой, отметили метеорологи, снежный покров в регионе то формируется, то полностью исчезает.