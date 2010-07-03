Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:47

На новых участках трассы М11 ввели ночные тарифы

общество транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Автодор ввел ночные тарифы на 7 и 8 участках трассы М11 Москва – Санкт-Петербург на территории Тверской, Новгородской, Ленинградской областей и в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

С 27 ноября при проезде по маршрутам внутри 7-8 этапов М11 от Мясного Бора до Санкт-Петербурга (маршруты с 543 по 646-й, с 543 – по 668-й, с 543 по 684-й, с 646 по 668-й, с 646 по 684-й и с 668 по 684-й километры) действует дифференцированный по времени суток тариф.

Например, проезд от 646 до 684-го километра для легковушек с транспондером днем ( с 6 утра до 12 ночи) стоит 96 рублей, в ночные часы – 40 рублей. Без транспондера – 120 и 50 соответственно.

Ранее ночные тарифы действовали только на участке М11 от Солнечногорска до Твери с 58 по 97-й и с 97 по 149-й километры.

"Автодор" объясняет стоимость проезда высокими затратами на строительство, которые составили около 550 миллиардов рублей.

Трасса протяженностью 669 километров проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. На протяженности маршрута установлены 16 пунктов взимания оплаты.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика