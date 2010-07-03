На новых участках трассы М11 ввели ночные тарифы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Автодор ввел ночные тарифы на 7 и 8 участках трассы М11 Москва – Санкт-Петербург на территории Тверской, Новгородской, Ленинградской областей и в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

С 27 ноября при проезде по маршрутам внутри 7-8 этапов М11 от Мясного Бора до Санкт-Петербурга (маршруты с 543 по 646-й, с 543 – по 668-й, с 543 по 684-й, с 646 по 668-й, с 646 по 684-й и с 668 по 684-й километры) действует дифференцированный по времени суток тариф.

Например, проезд от 646 до 684-го километра для легковушек с транспондером днем ( с 6 утра до 12 ночи) стоит 96 рублей, в ночные часы – 40 рублей. Без транспондера – 120 и 50 соответственно.

Ранее ночные тарифы действовали только на участке М11 от Солнечногорска до Твери с 58 по 97-й и с 97 по 149-й километры.

"Автодор" объясняет стоимость проезда высокими затратами на строительство, которые составили около 550 миллиардов рублей.

Трасса протяженностью 669 километров проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. На протяженности маршрута установлены 16 пунктов взимания оплаты.