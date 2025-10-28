До 8 градусов и дождь ожидаются в столице 28 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве во вторник, 28 октября, составит 6–8 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидаются облачная погода и дождь. В Подмосковье воздух прогреется от 3 до 8 градусов, в некоторых районах также возможны умеренные осадки.

Вместе с тем будет дуть южный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 736 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что в ближайшие дни столицу накроет мощный атлантический циклон.

Согласно ее прогнозам, в последующие дни минимальная температура в городе начнет постепенно понижаться. К концу рабочей недели, в субботу, 1 ноября, преобладающая температура в ночные часы будет 0–5 градусов, а дневная – 1–6 градусов.