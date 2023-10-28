Мурашко сообщил о росте заболеваемости гриппом и COVID-19 в ряде регионов РФ

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Рост заболеваемости гриппом и коронавирусной инфекцией выявили в ряде регионов РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

По его словам, гражданам следует вакцинироваться против гриппа.

"Сейчас идут клинические исследования по новому антигенному составу вакцины "Спутник", в самое ближайшее время они будут завершены, планируем, что новая вакцина будет доступна", – сказал министр.

Между тем заболеваемость коронавирусом на территории России за минувшую неделю увеличилась на 20,1%. По данным медиков, число госпитализаций возросло на 14,3%. Увеличение количества госпитализаций зафиксировали в 51 субъекте РФ, заболеваемость выросла в 72 регионах.

Ранее стало известно, что в Москве сократилась заболеваемость гриппом и ОРВИ за прошлую неделю в сравнении с предыдущей. Однако в то же время она незначительно превысила показатели аналогичного периода 2022 года.

Заболеваемость коронавирусом в РФ увеличилась на 20% за неделю