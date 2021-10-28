Диетолог назвала самую вредную выпечку для завтрака

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Американский диетолог Холли Кламер назвала самый вредный вариант завтрака, сообщает портал Eat This Not That!
По ее словам, это кексы и маффины, которые продаются в кафе и магазинах. Она призвала обратить на это внимание тем людям, которые привыкли покупать это блюдо на завтрак.
"Если раньше стандартный кекс весил около 40 граммов, то теперь его вес может быть даже более 100 граммов. Такой кекс из магазина или кафе может содержать от 500 до 700 килокалорий и столько же сахара, сколько банка сладкого газированного напитка", – пояснила диетолог.
Специалист утверждает, что магазинные кексы содержат мало полезной клетчатки, при этом в них много рафинированной муки и сахара.
Ранее врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко рассказала о самых опасных продуктах для завтрака, которые могут привести к ожирению из-за большого содержания сахара.
Список опасных продуктов возглавили быстро завариваемые каши. Они повышают уровень сахара в крови, который затем снижает инсулин.
"Доктор 24": каша на завтрак
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