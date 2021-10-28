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Общество

10:16

В ГД оценили идею сократить рабочую неделю на четыре часа

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Идею члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб сократить рабочую неделю для улучшения демографической ситуации в РФ и сохранения полных семей прокомментировала депутат ГД, первый зампредседателя парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, сообщает News.ru.

По ее словам, любые изменения трудового графика не должны приводить к ухудшению благосостояния семей и снижению их доходов. Парламентарий добавила, что пары с детьми работают лучше, так как несут ответственность за своих "птенцов".

"Поверьте, что именно у родителей производительность труда всегда достаточно высокая, так как за ними еще семья, дом, дети. Вы не можете себе позволить работать плохо или мало, иначе работодатель может от вас отказаться", – отметила Буцкая.

Депутат подчеркнула, что мамы в декрете могут выбирать количество рабочих часов в неделю самостоятельно, если занимаются предпринимательством.

"Есть такая возможность с помощью социального контракта, с помощью центра занятости. Можно найти работу, позволяющую самим регулировать количество рабочих часов в неделю, чтобы уделять время детям и приносить при этом копеечку в семейный бюджет", – добавила парламентарий.

Ранее в Госдуме предложили сократить рабочий день с восьми до семи часов.

По мнению авторов, такой режим поможет найти время на счастье, посиделки с семьей, заботу о доме и даже улучшить демографию. Однако это не значит, что неделя сократится до четырех дней, речь идет о том, чтобы россияне трудились не 40 часов в неделю, а всего 36.

В России предложили сократить рабочий день

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