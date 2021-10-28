Врач рассказала про опасность употребления лимонов

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала Москве 24, что лимон можно есть в том же количестве, что и все остальные фрукты, если у человека нет заболеваний желудочно-кишечного тракта.
"У нас есть стандартная рекомендация – 400–500 граммов фруктов и овощей в общей сумме в день. Например, грамм 200–250 отводим на фрукты, куда можно включить и лимон. Но необязательно его есть, это не какой-то волшебный вариант", – объяснила эксперт.
По мнению врача, с осторожностью к употреблению лимонов следует относиться людям, страдающим от воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Вместе с тем эксперт развеяла популярный миф о пользе чая с лимоном. По словам Кругловой, под действием высоких температур витамин С, который присутствует во фрукте, разрушается. "Как вариант можно добавлять в чай, но я бы не ждала от такого напитка какого-то волшебства. Если просто нравится вкус, то можно пить", – подытожила диетолог.
Ранее эксперты развеяли популярные мифы о продуктах, повышающих иммунитет. К ним относятся чеснок, имбирь и мед. По словам врача-диетолога Анны Ивашкевич, чеснок нужно употреблять с осторожностью, особенно тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Имбирь также не стоит рассматривать как надежное средство от простуды, считает врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова. Его употребление противопоказано людям, страдающим проблемами с пищеварением. По мнению врача-терапевта, диетолога, нутрициолога Марии Черняевой, оптимальная доза за один прием – не более 80–100 граммов.
Не является целительным средством и мед, полагает врач-диетолог Михаил Гинзбург. Специалист отмечает, что по составу мед намного богаче сахара, но бактерицидного или вирусоцидного действия он не оказывает.
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