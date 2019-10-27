В "Останкино" предупредили о сбоях в работе телецентра

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Телецентр "Останкино" испытывает финансовые трудности из-за долгов Первого канала. Ситуация может привести к оптимизации, которая грозит сбоями в эфире. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на слова гендиректора телецентра Михаила Шубина.

По его словам, из-за долгов Первого канала телецентр потерял почти треть доходов и будет вынужден сократить штат. Под угрозой оказалась и техническая работа "Останкино". Возможные сбои в эфире затронут сразу несколько каналов. Среди них НТВ, "Матч ТВ", "Общественное телевидение России" (ОТР) и Первый канал. Шубин отметил, что свой основной доход телецентр получает за счет аренды помещений и телевизионного оборудования, а также трансляции сигнала каналов.

В пресс-службе Первого заявили, что все долги будут выплачены в соответствии с договорными обязательствами.

В середине октября в России полностью отключили аналоговое вещание федеральных телеканалов. Таким образом, страна полностью перешла на цифровое эфирное телевидение. В сети цифрового эфирного телевещания более 5 тысяч передающих станций, каждая из которых транслирует 20 цифровых телеканалов. Их сигнал покрывает более 17 миллионов квадратных метров, охват россиян цифровым эфирным вещанием достигает 98,4%.

