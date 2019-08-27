К годовщине пожара в Останкино. Самые интересные факты о телебашне

19 лет назад – 27 августа 2000 года – на Останкинской телебашне произошел самый крупный в ее истории пожар. Тогда погибли три человека, а вещание большинства российских телеканалов, которые работали на Москву и область, было остановлено. Тем не менее башня устояла и до сих пор остается символом российского телевидения. Мы собрали самые интересные факты о башне.

Самая высокая в Европе

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Высота Останкинской башни – 540 метров. Это самое высокое сооружение в Европе. На момент окончания строительства в 1967 году она и вовсе была самой высокой в мире, за что попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Однако уже в 1976 году в канадском Торонто построили башню CN Tower высотой 553 метра. В наши дни самое высокое сооружение на планете не башня. Это жилой небоскреб “Бурдж-Халифа” в Дубае (ОАЭ). Здание высотой 828 метров открыли в 2010 году.

В лифтах закладывает уши

В Останкинской башне работает несколько скоростных лифтов. Пассажирские движутся со скоростью 7 метров в секунду. До смотровой площадки на высоту 337 метров лифт поднимается за 57 секунд. От такой скорости у пассажиров закладывает уши, как в самолете. Есть три простых способа побороть это ощущение: зевать, сглатывать слюну или кушать шоколадку.

1706 ступеней вверх и прыжок вниз

Фото: ТАСС/Роман Денисов

Попасть на смотровую площадку можно не только на лифте, но и пешком. Достаточно преодолеть 1706 ступеней. Раньше там регулярно проводились забеги на высоту. Рекордное время – 11 минут.

С башни неоднократно совершали прыжки бейсджамперы. В 2002 году группа бейсджамперов прыгнула вниз с высоты 365 метров. По пути они взялись за руки, за что попали в Книгу рекордов Гиннесса.

Башня может отклониться на 12 метров

Башня качается на ветру. Точнее, от своей оси отклоняется ее металлический шпиль, который начинается с отметки 385 метров и не захватывает смотровую площадку. И есть предел, который металлический шпиль может выдержать, – это отклонение на 12 метров.

Однако такие отметки никогда не фиксировались. Во время урагана 1998 года при порывах ветра 35 метров в секунду шпиль башни отклонялся на 6 метров.

При слишком сильном раскачивании башни лифты автоматически снижают скорость.

Пожар 2000 года

Фото: ТАСС/Олег Булдаков

В начале XXI века Останкинская башня едва не прекратила свое существование. 27 августа 2000 года в башне произошел сильный пожар на высоте 461 метр. Полностью выгорели три этажа.

От высокой температуры лопнули 120 из 149 стальных тросов, которые обеспечивали прочность бетонной конструкции башни. К счастью, башня устояла. Впоследствии тросы восстановили.

На пожаре погибли три человека. Они находились в скоростном лифте, который упал с высоты около 300 метров.

Гигантский флаг



В 2009 году на семиметровый флагшток башни водрузили гигантский российский флаг. Длина триколора – 5 метров, а ширина – 2,5 метра. Прежний государственный флаг сняли с башни в далеком 1991 году – то был еще советский стяг.

Флаг меняют по мере необходимости, когда он приходит в негодность от плохой погоды.

Можно пожениться

С апреля 2019 года Останкинская башня пополнила список мест, где в Москве официально можно заключить брак. Причем доплачивать за необычные ощущения не придется, стоимость регистрации будет стандартной - 350 рублей.

Торжественную церемонию проведут сотрудники столичных отделов ЗАГС на смотровой площадке башни, а невеста сможет почувствовать себя в прямом смысле на высоте.

Ресторан выше 300 метров

Ресторан "Седьмое небо" занимает три этажа на высоте 328–334 метра. Столики расположены в кольцеобразных помещениях, которые крутятся вокруг своей оси. Один оборот ресторан совершает за 40 минут.

Стеклянный пол

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На смотровой площадке со стеклянным полом посетители могут представить себя в Орлином гнезде из мира "Игры престолов". Под ногами – бездна.

Участки стеклянного пола установили в 1997 году по примеру канадской телебашни CN Tower. Они выполнены из трехслойного бронированного стекла. Этот пол способен выдержать груз массой до 3 тонн.

Конструкция не падает, потому что...

Глубина залегания фундамента по центру башни составляет всего 4,6 метра. У ног 10 опор башни и того меньше – 3,5 метра. Такой фундамент обычно заливают при строительстве 20-этажного дома.

Останкинская башня не падает благодаря грамотному распределению веса. Вся башня весит 55 тысяч тонн, из них 35 тысяч приходится на нижнюю конусообразную часть башни. В результате башня устойчиво стоит на основании, как шахматная фигура.