Облачная погода и 10 градусов тепла ожидаются в Москве 28 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачная погода с прояснениями и температура до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, 28 сентября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ожидается, что днем в столице будет 8–10 градусов тепла, а в ночь на понедельник температура опустится до плюс 1 градуса.

Кроме того, в Москве прогнозируется северо-восточный ветер 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье температура воздуха составит от 6 до 11 градусов. В ночь на понедельник температура может опуститься до отметки минус 1 градус.

Как ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в ближайшие дни заморозки будут наблюдаться на всей европейской части России. Например, температура в Калининградской области опустится до минус 1–2 градусов. На Урале, в Свердловской и Курганской областях ожидается существенное похолодание.

Вместе с тем понижение температуры до минус 4 градусов не исключено в Москве и Подмосковье в последнюю ночь сентября. Днем воздух в Москве может прогреться до 13 градусов, осадков не ожидается.