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Общество

09:47

Психолог объяснила, почему люди не могут избавиться от старых вещей

общество

Фото: depositphotos/trekandshoot

Многие люди не желают избавляться от старых вещей, поскольку большинство из них живут прошлым и дорожат воспоминаниями, заявила кандидат психологических наук Светлана Колосова. Об этом сообщает News.ru.

Она отметила, что часто такое поведение демонстрируют не пожилые люди, а недавние выпускники школ и вузов, которые с теплом переживают воспоминания о проведенном времени.

"Им это время очень нравится. Возрастные женщины могут надевать розовую одежду, краситься, как это было в молодости, они помнят, как нравились молодым людям, производили эффект. Они застревают в этих позитивных эмоциях. Это понятный психологический феномен", – пояснила Колосова.

По ее словам, люди, предпочитающие жить мыслями о будущем, гораздо проще отпускают воспоминания и старые вещи. При этом Колосова отметила, что есть люди, которые органично ощущают себя в практически постоянном погружении в прошлое. Часто они идут учиться на историков.

"Некоторые люди оставляют старые вещи на всякий случай, а потом говорят, что были правы, сохранив их. Например, девушки 30 лет перебирают бабушкин гардероб и уже понимают жизненный цикл, что скоро эта мода вернется", – добавила она.

Ранее психолог "СМ-Клиники" Любовь Крушинских рассказала, что сильный и длительный стресс вызывает истощение всех сил организма. Специалист подчеркнула, что одними из самых распространенных заболеваний, связанных с переживанием длительного стресса, называют сахарный диабет и гипертонию.

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