Опека хочет лишить прав родителей девочки, жившей с рождения в клинике

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Родителей девочки, которая с рождения жила в московской клинике, хотят лишить прав. Сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что опека обратилась с соответствующим иском в суд.

"У родителей была возможность изменить свое отношение к дочери. Но, к сожалению, они не предпринимали никаких действий, чтобы наладить общение с девочкой", – говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что для ребенка со стороны сотрудников соцзащиты сделано все необходимое.

Девочка родилась в 2014 году в клинике "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте. После выписки мать вернула новорожденную в медицинское учреждение, где она жила на протяжении пяти лет. В клинике уверяли, что девочка здорова, но родители не планировали забирать ребенка из больницы.

В феврале 2020 года суд передал девочку органам опеки. Ее родители были ограничены в правах. Ходатайства о проведении психиатрической экспертизы родителям и девочке были отклонены.

После этого мать ребенка подала апелляцию на решение суда. Мосгорсуд признал законной передачу ребенка органам опеки.