В ЛДПР предложили запретить получение гражданства РФ людям с судимостью

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Либерал-демократы направили на рассмотрение законопроект, который запрещает получение российского гражданства людям с судимостью или с административными правонарушениями. Об этом рассказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале.

Как утверждает лидер ЛДПР, стать гражданином РФ – привилегия, которую надо заслужить "трудом, доблестью, любовью и трепетным отношением к стране".

"Если человек преступил закон, пускай его реабилитацией и возвращением в общество родная страна занимается, нам такой импорт не нужен. Наши граждане должны быть уверены в своей безопасности", – добавил Слуцкий.

Более того, председатель ЛДПР отметил, что важно не допустить выдачу российского гражданства лицам, которые могут вновь быть привлечены по новым уголовным и административным делам, особенно по "тяжким" статьям: в отношении детей, ветеранов и пожилых людей.

Ранее член комитета ГД по делам национальностей Анастасия Удальцова заявляла, что Госдума занимается разработкой стандартов организации по эффективной работе с мигрантами. По ее словам, речь идет об ответственности за качество услуг, которые оказывает работодатель по поиску, подбору и привлечению востребованных иностранных граждан, а также о качестве услуг для трудового мигранта.

Для уменьшения финансовых барьеров предлагалось сократить затраты на оформление разрешительных документов и максимально уменьшить или исключить НДФЛ. Имеется в виду, что работодатель должен будет уплачивать за них налоги, объяснил Удальцова.

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