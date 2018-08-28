Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору школьного портфеля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роспотребнадзор опубликовал на сайте рекомендации по выбору школьного портфеля, сообщает "Газета.ру".

В ведомстве отметили, что выбор ранца или ученического портфеля является важным аспектом для формирования и сохранения правильной осанки тела.

Портфель без учебников должен весить не более 700 граммов для учеников начальной школы и не более килограмма для учащихся средней и старшей школы. Рюкзаки для детей младшего возраста должны иметь формоустойчивую спинку, которая будет полностью прилегать к спине и равномерно распределять вес. Кроме того, портфели должны быть снабжены светоотражающими элементами.

Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору школьной формы. Специалисты отмечают, что при покупке школьной одежды стоит помнить, что она должна, в первую очередь, быть комфортной и удобной.