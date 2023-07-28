Эксперты выяснили, жители каких городов РФ больше всего тратят на домашних животных

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Больше всего на домашних животных тратят жители Санкт-Петербурга. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование "СберСпасибо" на основе данных транзакций 68 миллионов россиян.

Как следует из опроса, петербуржцы потратили более 200 миллионов бонусов с июля 2022 по июль 2023 года на своих питомцев. Они предпочитали покупку игрушек, лакомств, витаминов, одежды и других товаров.

Всего за год на зоотовары участники программы в России списали более 500 миллионов бонусов, из которых 197,5 миллиона пришлись на Санкт-Петербург, а 35,7 миллиона – на Ленинградскую область.

В тройку лидеров также вошли Москва (83 миллиона) и Свердловская область (23,8 миллиона).

По данным экспертов, чаще всего покупки зоотоваров совершают люди в возрасте от 25 до 44 лет. При этом женщины тратят на своих любимцев в два раза больше бонусов, чем мужчины.

Ранее депутат Московской городской думы Александр Козлов рассказал о запуске сервиса "Мой питомец". Услуга доступна на портале мэра и правительства Москвы.

С помощью сервиса москвичи могут узнать, как завести домашнее животное, где в столице можно провести его вакцинацию, как путешествовать с питомцами и многое другое.

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