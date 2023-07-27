Депутат МГД Козлов рассказал о работе нового сервиса "Мой питомец"

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На портале mos.ru появился сервис "Мой питомец", который поможет москвичам с домашними животными, упростит уход за ними и ответит на вопросы, появляющиеся в различных ситуациях. Об этом рассказал депутат Московской городской думы Александр Козлов.



"Нормы содержания домашних животных, отношение к ним в городе меняется, и все вопросы, которые важны хозяевам питомцев в Москве, должны находить отражение в цифровой экосистеме города. Поэтому появление не просто раздела, но суперсервиса в рамках портала mos.ru будет существенной помощью для хозяев", – передает его слова Агентство "Москва".

Козлов отметил, что на портале каждый горожанин может найти записи о своем животном, его амбулаторную карту и записи, связанные с посещением частных ветеринарных клиник.



По его словам, на портале также была размещена база, в которой собрали различные вопросы от хозяев питомцев с ответами. Например, граждане могут узнать как завести домашнее животное, где в столице можно провести его вакцинацию, как путешествовать с питомцами и многое другое.

Также на сервисе есть информация о том, что должен сделать человек, если стал свидетелем жестокого обращения с животными, куда и к кому он может обратиться, подчеркнул депутат.

"Такие случаи не норма, и поэтому тем более не нужно оставлять их без внимания", – пояснил Козлов.

В Москве множество граждан содержат домашних питомцев, то есть это достаточно большая аудитория, отметил он.



"Москва по поручениям мэра столицы Сергея Собянина последовательно создает условия для того, чтобы и хозяева, и питомцы чувствовали себя в мегаполисе комфортно. Развиваются общественные пространства, куда могут прийти собаководы со своими четвероногими друзьями как на тренировку, так и просто на прогулку", – рассказал Козлов.

Депутат добавил, что любой желающий может взять питомца из приюта или стать волонтером заведения.

"Городские службы помогут тем, кто делает этот важный выбор, и цифровые сервисы также в этом помогают", – резюмировал он.

Ранее о сервисе "Мой питомец" рассказывал Сергей Собянин, добавив, что благодаря нему у горожан появится доступ к картам животных, их сведениям и рекомендациям.

Он отметил, что в разделе "Жизненные ситуации" граждане найдут более 40 статей по 10 ключевым тематикам, которые подробно ответят на повседневные вопросы людей, содержащих животных.



В Москве для хозяев домашних животных заработал сервис на mos.ru