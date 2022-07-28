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Общество

16:42

Вице-глава Краснодарского края извинилась за резкие слова на встрече с родителями учеников

обществорегионы

Фото: телеграм-канал "Анна Минькова"

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова, которая курирует социальный блок, извинилась за резкие слова, произнесенные на встрече с родителям будущих первоклассников. Соответствующее обращение она опубликовала в своем телеграм-канале.

Минькова напомнила, что встреча, на которой обсуждалось множество вариантов, продлилась более трех часов. Участники диалога, подчеркнула вице-губернатор, старались взвешенно отвечать на все вопросы.

Она отметила, что некоторые фразы могли прозвучать резко. Вместе с тем Минькова добавила, что не хотела никого задеть или обидеть.

"Разговор получился действительно напряженным. Прошу меня извинить, если мои слова прозвучали обидно", – написала вице-губернатор.

Минькова пояснила, что неоднократно встречалась с администрацией Краснодара для поиска решения, однако власти не смогли урегулировать этот вопрос. Вместе с тем она подчеркнула, что в городе стараются создать наилучшие условия для первоклассников, однако устроить всех желающих в одну школу невозможно.

При этом Минькова написала, что все мнения родителей были услышаны.

"Будет создана общественная группа из активных родителей, администрации школы и департамента образования Краснодара, которая еще раз пересмотрит все поданные заявления. Еще раз повторюсь, проблема острая, и мы продолжим искать выход из сложившейся ситуации", – заключила Минькова.

Ранее родители на встрече с Миньковой пожаловались, что не могут записать ребенка в первый класс в школу рядом с домом, так как там закончились места. При этом взрослым предложили другой вариант – в 40 минутах ходьбы через поле и стройку. Минькова ответила, что перед рождением ребенка нужно было проверить наличие мест в школе.

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