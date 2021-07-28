Еще пять автомобилей разыграют среди привитых москвичей 28 июля

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Еще пять автомобилей разыграют среди москвичей, привившихся от коронавируса в период с 19 по 25 июля. Прямая трансляция розыгрыша пройдет в эфире телеканале Москва 24.

Победителей выберут среди тех, кто впервые получил первый компонент вакцины в указанные даты. По окончании эфира им позвонят с номера +7 (495) 870-36-00 и объяснят, как можно получить ценный приз.

Также проверить, стали ли вы победителем акции, можно на портале mos.ru. Для этого потребуется ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта.

Для москвичей старше 60 лет запущена беспроигрышная лотерея "Миллион призов", в рамках которой после первой прививки можно получить бонусную карту на 1 000 рублей или промокод на ту же сумму. Деньги можно потратить в магазинах, ресторанах и аптеках партнеров программы.