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Общество

09:39

Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в РФ

общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России в текущем году на 1 тысячу мужчин в среднем приходится 1 154 женщины, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Уточняется, что наиболее заметная разница наблюдается в возрастной категории 70 и более лет – в этом возрасте на 1 тысячу мужчин приходится 2 278 женщин. А вот в возрастной категории от нуля до четырех лет на 1 тысячу мальчиков приходится 944 девочки.

По данным Росстата, в целом на 1 тысячу мужчин приходится меньше женщин в возрасте до 34 лет. Уже начиная с категории 35–39 лет и до 70 и более показатели меняются и женщин становится больше.

Как отмечается, по сравнению с прошлым годом общий показатель не изменился.

Ранее завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им Плеханова Елена Егорова заявила, что соотношение мужчин и женщин на руководящих позициях в РФ приближается к равенству.

По ее словам, речь идет о 45% против 55% в пользу мужчин. Согласно отчетам Росстата за 2019 год, на 35 миллионов работающих женщин приходилось 1,96 миллиона руководителей. Мужчин-руководителей, при этом, насчитывалось 2,4 миллиона.

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