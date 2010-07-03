Росстат назвал "мужские" и "женские" регионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Чукотский автономный округ стал единственным российским регионом, в котором мужчин больше, чем женщин. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата.
Примерно равное соотношение мужчин и женщин наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе (49,57% мужчин), Камчатском крае (49,57%), Чеченской республике (49,06%) и Ханты-Мансийском автономном округе (49%).
Меньше всего мужчин зафиксировано в Ярославской области (44,65%), Ивановской области (44,69%), Республике Ингушетия (44,74%), Тульской области (44,83%), Санкт-Петербурге (44,86%) и Новгородской области (44,88%). В Москве и Подмосковье доля мужчин составляет 46,11% и 46,10% соответственно.
Ранее заведующий кафедрой демографии в Институте демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко рассказал, почему в России мужчин всегда будет меньше женщин. Сперва он отметил, что примерно на 100 девочек рождается от 102 до 107 мальчиков, может быть колебание по странам.
В связи с тем, что смертность у мужчин выше, чем у женщин, соотношение постепенно выравнивается, поясняет Денисенко. По его словам, в России это происходит примерно к 35 годам.
Денисенко также добавил, что соотношение между мужчинами и женщинами можно полностью выровнять только при одном условии: девочек будет рождаться столько же, сколько мальчиков.
До этого в Росстате сообщили, что в долгосрочной перспективе в России пропорция мужчин и женщин будет сохраняться с перевесом в сторону последних. Единственным регионом, где мужчин по-прежнему останется больше, является Чукотка, говорится в прогнозе Росстата до 2036 года.
По мнению экспертов, это связано с более высоким риском смертности мужчин. Уточняется, что в нынешнем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, а к 2036 году это соотношение составит 1 тысячу к 1128.
Такие пропорции характерны для всех российских регионов, кроме Чукотки. Там на 1 тысячу мужчин на сегодняшний день приходится 956 женщин, а к 2036 году их будет 813.
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