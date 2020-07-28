Выпуск про русский акцент вышел на канале "Спик Изи"

Фото: youtube.com/"Спик Изи"

Выпуск, посвященный русскому акценту, вышел на YouTubeYouTube-канале "Спик Изи", сообщает RT.

Вышедшая программа "Говори как Брайтон Бич!" посвящена такому феномену, как "рунглиш". Ведущий Алексей Ярошевский рассказал о засилье русского акцента в Голливуде. Также передача посвящена тому, как эмигранты из постсоветских стран меняют английский язык. В программе также дали советы по постановке правильного произношения.

Передача "Говори как Брайтон Бич!" вышла в рамках проекта RT "Акцент Шоу". Ранее выходили передачи, посвященные ливерпульскому диалекту, идиомам английского языка и американскому акценту.

Ранее в столице открыли англоязычную версию проекта #Москвастобой – #Moscowwithyou. Так, изучение самого крупного города России доступно теперь зарубежным пользователям.