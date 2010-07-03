Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:23

Иркутская ГЭС снижает сброс из-за паводка

общество происшествия

17:23

Поделиться в социальных сетях:

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Иркутская ГЭС снизила объемы пропуска воды. Об этом сообщили "Интерфаксу" в ООО "Евросибэнерго-Гидрогенерация".

"Решением КЧС Иркутской области попуски ГЭС уменьшены на 200 кубометров в секунду, при этом попуски остаются в диапазоне, утвержденном Енисейском бассейновом водном управлении Росводресурсов", – сказал собеседник агентства.

До недавнего времени объем пропуска воды на ГЭС составлял с 2,15 тысячи кубометров в секунду. Они будут снижены до 1,95 тысячи кубометров в секунду.

Режим пропуска воды изменится из-за сложной паводковой ситуацией в Иркутской области.

Ранее сообщалось, что жителей иркутского Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка.

В Иркутскую область снова пришли проливные дожди. Уровень воды в реках Белая, Бирюса, Ока, Ия, Уда и других может достигнуть критических отметок.

Стихия в регионе разрушила более 3,5 тысячи домов. Они не подлежат восстановлению. Паводок признан чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Из-за стихии погибло 25 человек, 9 человек числятся пропавшими без вести.

Читайте также

общество происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика