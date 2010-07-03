Иркутская ГЭС снижает сброс из-за паводка

Иркутская ГЭС снизила объемы пропуска воды. Об этом сообщили "Интерфаксу" в ООО "Евросибэнерго-Гидрогенерация".
"Решением КЧС Иркутской области попуски ГЭС уменьшены на 200 кубометров в секунду, при этом попуски остаются в диапазоне, утвержденном Енисейском бассейновом водном управлении Росводресурсов", – сказал собеседник агентства.
До недавнего времени объем пропуска воды на ГЭС составлял с 2,15 тысячи кубометров в секунду. Они будут снижены до 1,95 тысячи кубометров в секунду.
Режим пропуска воды изменится из-за сложной паводковой ситуацией в Иркутской области.
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