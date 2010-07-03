Завершено разбирательство с задержанными на несогласованной акции в Москве

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Завершено разбирательство с гражданами, задержанными на несогласованной акции в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице.

"В отношении всех задержанных за нарушения общественного порядка на указанном мероприятии составлены необходимые документы", – сказано в сообщении ведомства.

Также в ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей не являются жителями Москвы.

Всего на акции 27 июля было задержано более тысячи человек.

Ранее полиция предупредила участников акции о том, что их действия незаконны и сама акция не согласована с властями.



Московская прокуратура и полиция призывали горожан воздержаться от участия в митинге и пообещали принять меры для обеспечения безопасности граждан.

