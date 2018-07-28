Филиалы столичных центров "Мои документы" открылись в загородных СНТ

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В подмосковных СНТ открылись филиалы столичных центров "Мои документы". Об этом сообщается на официальном сайте центров.

"В Подмосковье сотрудники центров госуслуг Москвы до конца лета помогут дачникам получить самые востребованные государственные услуги и выбрать удобный участок для голосования на выборах мэра Москвы. Информирование жителей о выборах мэра Москвы развернуто как в Москве в рамках поквартирных обходов, так и за пределами города – на дачных участках. Для этого сформирована группа из 4 тысяч сотрудников", – говорится в сообщении.

Для удобства москвичей сотрудники центров также будут предоставлять государственные услуги. На местах, где в дальнейшем откроются избирательные участки сейчас расположены мини-офисы центров. Они работают с четверга по воскресенье с 10:00 до 14:00.

Здесь можно подать заявление для голосования по месту фактического пребывания и получить государственные услуги: оформить социальную карту, решить вопросы по расчетам коммунальных платежей, получить сведения о недвижимости, оформить пенсионное свидетельство, оформить парковочное разрешение, узнать о налогах и льготах, проверить задолженности и получить квитанцию для оплаты и многое другое.

Ранее сообщалось, что рабочая группа МГИК по образованию избирательных участков за пределами территории столицы утвердила стандарт "дачного" избирательного участка.

Предложенный образец "модульного" избирательного участка оптимально позволяет вести видеонаблюдение и отслеживать все происходящее на участке в день голосования. Конструкция соответствует всем требованиям для размещения на загородных избирательных участках наблюдателей Общественной палаты и наблюдателей от кандидатов на пост мэра.

На участках установлены видеокамеры в двух углах, то есть ни один угол этого помещения не остается без обзора. Во-вторых, есть места для членов избирательных комиссий и наблюдателей. Есть и техническая зона, там будет принтер для того, чтобы можно было печатать необходимые документы. Такие "модульные" участки удобно располагать во всех тех местах, в которых предварительно будут организованы избирательные участки.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.