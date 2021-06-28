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Москва 24

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Общество

15:10

Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную защите прав человека в столичном регионе

общество пресс-конференция

Фото: Москва 24/Александр Авилоа

29 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Актуальные вопросы реализации и защиты прав человека в столичном регионе: из практики омбудсмена Москвы".

Об трудностях и вопросах, с которыми пришлось столкнуться гражданам в период распространения коронавирусной инфекции в столице, и путях их разрешения расскажут:

  • уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева;
  • уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская;
  • руководитель АНО "центр защиты прав москвичей" Светлана Разворотнева.

Смотрите трансляцию 29 июня в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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