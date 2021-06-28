Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную защите прав человека в столичном регионе

Фото: Москва 24/Александр Авилоа

29 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Актуальные вопросы реализации и защиты прав человека в столичном регионе: из практики омбудсмена Москвы".

Об трудностях и вопросах, с которыми пришлось столкнуться гражданам в период распространения коронавирусной инфекции в столице, и путях их разрешения расскажут:

уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева;

уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская;

руководитель АНО "центр защиты прав москвичей" Светлана Разворотнева.

Смотрите трансляцию 29 июня в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.