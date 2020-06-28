Гигантский торнадо в Вологодской области попал на видео

Смерч в Вологодской области сняли на видео

В Вологодской области местные жители стали свидетелями смерча, передает телеканал Москва 24.

На кадрах видно, как огромная воронка поднимается от земли, а в небе сверкает молния. Ураган повалил несколько десятков деревьев. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в результате ураганного ветра и дождя в Чечне пострадали 11 человек. Ураган повредил кровли домов и школы в Грозном. Кроме того, он повалил деревья и рекламные щиты, а также повредил автомобили, линии электропередачи и газопровод.

1 июня ураган прошелся по Белгородской области. В результате ветер снес несколько легковых машин и перевернул многотонную фуру.