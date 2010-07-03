Дроздов прокомментировал запрет держать дома крупных хищников и ядовитых животных

Зоолог и телеведущий Николай Дроздов оценил постановление правительства, запрещающее россиянам содержать и использовать крупных хищников и ядовитых животных. Под запрет также попали такие животные, которые обитают в среде, отличающейся от домашней. Дроздов поприветствовал появление такого документа в разговоре с ИА "НСН".
"В целом я положительно отношусь к этому документу. Опасно же держать крупных хищников и ядовитых животных дома! У нас были примеры: еще в советское время семья Берберовых содержала льва дома… Да и животных жалко! Нельзя их держать дома", – заявил Дроздов.
Семья, о которой он напомнил, в начале 1980-х в городской квартире держала льва. Лев попытался броситься на прохожего, и животное пришлось застрелить. После этого Берберовы обзавелись вторым таким же зверем.
Новый питомец был агрессивным по отношению к членам семьи. В ноябре 1980 года он серьезно ранил Нину Берберову и убил ее сына Романа.
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