Дроздов прокомментировал запрет держать дома крупных хищников и ядовитых животных

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Зоолог и телеведущий Николай Дроздов оценил постановление правительства, запрещающее россиянам содержать и использовать крупных хищников и ядовитых животных. Под запрет также попали такие животные, которые обитают в среде, отличающейся от домашней. Дроздов поприветствовал появление такого документа в разговоре с ИА "НСН".

"В целом я положительно отношусь к этому документу. Опасно же держать крупных хищников и ядовитых животных дома! У нас были примеры: еще в советское время семья Берберовых содержала льва дома… Да и животных жалко! Нельзя их держать дома", – заявил Дроздов.

Семья, о которой он напомнил, в начале 1980-х в городской квартире держала льва. Лев попытался броситься на прохожего, и животное пришлось застрелить. После этого Берберовы обзавелись вторым таким же зверем.

Новый питомец был агрессивным по отношению к членам семьи. В ноябре 1980 года он серьезно ранил Нину Берберову и убил ее сына Романа.

