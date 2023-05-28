Москвичей предупредили о дождливой погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В воскресенье, 28 мая, в Москве прогнозируется облачный с прояснениями день, кратковременный дождь и до плюс 17 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По его слова, в этот день погода обусловится тыловой частью циклона, в связи с чем в воскресенье ожидается северо-западный ветер с порывами до 4–9 метров в секунду.

"В Москве плюс 15–17 градусов, по Московской области плюс 13–18 градусов, что на несколько градусов холоднее, чем должно быть по климатической норме", – поделился Тишковец.

Специалит добавил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 миллиметров ртутного столба.

Между тем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что метеорологическое лето наступило в столичном регионе раньше срока. Синоптик заявил, что в 2023 году метеорологическая весна также опередила климат на неделю.