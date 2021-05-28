Синоптик рассказала, когда в Москву вернется сухая и летняя погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, когда в столичном регионе закончится дождливая погода и как скоро лето придет в город.
Ранее в столичном главке МЧС предупредили москвичей о грозе и сильном ветре в пятницу, 28 мая. Спасатели призвали водителей в такую погоду не выполнять внезапных маневров и снижать скорость движения, а пешеходов – избегать шатких конструкций и не укрываться под деревьями.
По словам синоптика, в ближайшие сутки Московский регион будет находиться в зоне атмосферного фронта, который тянется с юго-запада на северо-восток. В связи с этим в столице ожидаются кратковременные ливни, пояснила она.
"Сегодня мы действительно прогнозируем грозу, но она будет из разряда тихих. Осадки, которые будут выражены в атмосферном фронте, наиболее вероятны после 15–17 часов. Температура при этом понизится", – отметила Позднякова.
Метеоролог добавила, что завтра, 29 июня, в Москве сохранится неустойчивая погода, возможны кратковременные дожди: может выпасть от 3 до 14 миллиметров осадков, а воздух прогреется до 18 градусов. В воскресенье, 30 июня, прогнозируются облачность и осадки, а температура – ниже климатической нормы на 3–4 градуса, отметила специалист.
Однако, по ее словам, уже с 1 июня погоду определит антициклон, дожди в столице прекратятся.
"Первая летняя ночь будет еще прохладной, но потом температура повысится и приблизится к климатической норме. Уже 2 июня в Москве потеплеет до 22 градусов и ночная температура составит 10–12 градусов", – заключила собеседница Москвы 24.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец спрогнозировал, что в мае выпадет осадков на 75% больше нормы. За последний весенний месяц в общей сложности уже выпало больше 70 миллиметров осадков при норме в 51 миллиметр.
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