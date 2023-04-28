Россияне смогут с 1 июля обращаться к психологам в поликлиниках

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Жители России смогут с 1 июля обращаться к психологам в поликлиниках. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Для этого порядок принят, проводят тестирование. У нас по новому порядку создаются медицинские психологи в каждой поликлинике", – цитирует главу Минздрава ТАСС.

По его словам, обратиться к психологам в медучреждении смогут в том числе участники спецоперации. Мурашко добавил, что ведомство начало подобную работу и в российских регионах.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о системной работе по лечению посттравматического синдрома у военнослужащих и их родственников.

По словам президента, в стране следует улучшить систему оказания психологической помощи населению. Особое внимание глава государства поручил уделить деятельности с беженцами.