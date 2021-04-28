Телеканал "Москва Доверие" и Союз садоводов России подарят дачникам комплект семян

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Телеканал "Москва Доверие" и Союз садоводов России подарят дачникам хорошее настроение и комплект семян для посадки на участке 1 мая. В этот день каждый сможет получить семена помидоров, свеклы, репы, укропа и еще свыше десятка семян разных садово-огородных культур в точках раздачи в сети супермаркетов "Верный" Подольска и Зеленограда.
Как отметила директор по маркетингу объединенной редакции "Москва Медиа" Мария Михайлова, телеканал представит подборку добрых и любимых фильмов на все майские праздники.
"Зная, что наши зрители, как большинство сотрудников канала, проводят майские на даче, предлагаем провести их еще и с пользой. Кстати, вместе с семенами мы подготовили еще подарок! Это лунный посевной календарь – по нему легко определить и благоприятные дни посадки растений", – рассказала Михайлова.
Кроме того, заместитель председателя Союза садоводов России Юрий Шалыганов пожелал участникам здоровья и богатого урожая.
Акция пройдет с 10:00 до 18:00 в Подольске и Зеленограде.
Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала о некоторых народных приметах и о том, как определить погоду с помощью сорняков.
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