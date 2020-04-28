Почти половина новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 45 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице подтверждено 3 075 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Среди новых заболевших коронавирусной инфекцией около 42,5% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 38%.

Около 8% всех зараженных – люди старше 65 лет, причем около 4,5% из них старше 80 лет. Еще 7% из числа заболевших – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.

За последние сутки в России подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны.

Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,4% больше, чем днем ранее. За весь период выписали 8 456 человек.

Ранее сообщалось, что в Москве увеличены мощности для проведения лабораторных анализов на коронавирусную инфекцию. В медучреждения были дополнительно переданы 100 тысяч экспресс-тестов для определения иммунитета к COVID-19.

На данный момент городские, федеральные и частные лаборатории проводят более 20 тысяч анализов в сутки. В частности, на коронавирус обязательно проверяют людей с симптомами ОРВИ, болеющих пневмонией и тех, кто живет с зараженными COVID-19 гражданами.