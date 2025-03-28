Психолог Наумова назвала простые способы успокоить ребенка в период экзаменов

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Специальные техники, спорт и правильный режим помогут ребенку справиться со стрессом из-за экзаменов. Об этом Москве 24 рассказала психолог Наталья Наумова.

Она напомнила, что в период экзаменов дети испытывают сильное психологическое давление, поэтому как никогда важна спокойная поддерживающая атмосфера в семье.

"Это не время для запугиваний, упреков и напоминаний о том, что до этого ребенок упустил какую-то возможность готовиться более интенсивно: уже как случилось, так случилось. Сейчас самое главное – поддержать и успокоить. Объяснить, что экзамен – всего лишь один из этапов жизни, который надо преодолеть. И даже если что-то пойдет не так, его можно пересдать", – отметила эксперт.



Наталья Наумова психолог Стресс приводит к тому, что ребенок начинает хуже воспринимать информацию, а значит, и выполнять задания ему становится сложнее. Соответственно, чтобы лучше справиться с экзаменами, нужно верить, что все хорошо.

Кроме того, важно научить ребенка снимать чувство тревоги с помощью дыхательных техник.

"Самый элементарный способ – плавно делать вдох-выдох, вдох-выдох и каждый раз при смене направления дыхания концентрироваться на диафрагме", – пояснила Наумова.

Во время этого можно попросить ребенка удобно расположиться на стуле и попытаться ощутить, как его сиденье, спинка, а также пол под ногами дают телу поддержку. И при этом постоянно ловить и фиксировать состояние спокойствия и уверенности, добавила специалист.

Она отметила, что также помогает идентификация своего состояния.

"К примеру, мы понимаем, что это тревога. Можно спросить у ребенка: где она находится в теле? Возможно, в животе, груди, шее, плечах или спине. На что она похожа? Какого размера – большая или маленькая? Какого цвета, формы? Затем надо попросить ребенка нарисовать свою тревогу и после этого мысленно попытаться ее отделить от себя. При этом также важно дышать", – пояснила психолог.



Наталья Наумова психолог Справиться со стрессом помогает и физическая активность. Не зря, когда люди волнуются, они часто интуитивно начинают ходить из стороны в сторону: во время движения состояние меняется, мышцы начинают работать по-другому, напряжение уходит.

Поэтому обязательно стоит добавить в жизнь прогулки, зарядку или любой фитнес. Плюс важно, чтобы дети хорошо питались, а в их графике было время на отдых, расслабление и здоровый сон, отметила Наумова.

Если же ребенок настолько сильно напряжен, что плохо засыпает, стоит обратиться к неврологу. Врач может прописать препараты, которые помогут улучшить концентрацию внимания, снять стресс и наладить сон, заключила эксперт.

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