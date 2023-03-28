Астролог объяснила, как парад планет 28 марта повлияет на успех в делах

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Не стоит бояться, что парад планет 28 марта спровоцирует какие-то масштабные катаклизмы, рассказала Москве 24 астролог Анастасия Грохотова. При этом она добавила, что энергетический заряд этого дня поможет добиться четко поставленных целей.

По ее словам, считается, что такое явление может нести за собой крупные негативные события, однако технически 28 марта как такового парада не будет: между планетами слишком большое расстояние, успокоила астролог. Просто пять планет – Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера – выстроятся в одну линию.





Анастасия Грохотова астролог И все же пять планет в одной части неба несут огромный энергетический заряд. Его можно использовать: подумайте в этот день, чего бы вы хотели добиться в ближайшее время, и запишите свои намерения. Дела в этом направлении с большой вероятностью начнут продвигаться быстрее.

Астролог отметила, что в частных случаях выстраивание планет в один ряд может на кого-то повлиять и негативно: ухудшить самочувствие или отразиться на делах. "Но речь идет лишь об отдельных людях. Чтобы узнать, входите ли вы в их число, надо составить личную натальную карту и наложить на нее транзит данного дня", – уточнила она.

Если же в целом говорить о дне 28 марта, то он сам по себе будет напряженным, предупредила Грохотова. "Сильное влияние окажет Марс, а это недобрая планета. Поэтому используйте день продуктивно и во благо. Постарайтесь проявлять мягкость, терпение, не лезьте на рожон, иначе безрассудных поступков не избежать", – посоветовала астролог.

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