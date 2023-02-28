Эксперт оценил идею ввести льготу на транспортный налог для семей с детьми-инвалидами

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов оценил идею Госдумы ввести единую федеральную льготу на транспортный налог для семей, у которых есть дети-инвалиды. Его слова приводит RT.

По мнению политолога, инициативу уже давно следовало бы ввести в федеральное законодательство.

"Воспитание ребенка с инвалидностью – это не только дополнительные финансовые расходы для родителей, но и колоссальная эмоциональная нагрузка", – заявил эксперт.

Орлов добавил, что для подобной категории населения необходимо сделать все, ведь они каждый день совершают подвиг.

С предложением ввести единую федеральную льготу на транспортный налог для семей, воспитывающих детей с инвалидностью, выступил думский депутат Евгений Федоров. Он направил письмо главе Минтруда Антону Котякову. Парламентарий напомнил, что количество детей с инвалидностью на конец прошлого года составляло 725 тысяч.

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