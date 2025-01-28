Минюст предложил не арестовывать беременных при обвинении в нетяжком преступлении

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Министерство юстиции России предложило не арестовывать беременных при обвинении в нетяжком преступлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект ведомства.

Сообщается, что текст поправок к Уголовно-процессуальному кодексу уже поддержали Минздрав, Генпрокуратура, ФСИН, Таможенная служба, Федеральная палата адвокатов и уполномоченный по правам человека.

Из текста законопроекта следует, что арест может быть применен к несовершеннолетним, беременным, женщинам, на попечении которых малолетний ребенок, мужчине, являющемуся единственным родителем малолетнего ребенка, только в том случае, если они подозреваются или обвиняются в тяжком или особо тяжком преступлении.

В эту категорию также входят усыновитель или опекун малолетнего ребенка, единственный усыновитель, опекун и попечитель ребенка-инвалида.

При этом ведомство обозначило условия, по которым беременные и матери малолетних могут быть заключены под стражу при обвинении в совершении преступления средней тяжести: если они официально не живут в России, их личность не установлена, они нарушили более мягкую меру пресечения или скрывались от правоохранителей и суда.

В настоящее время послабление касается только несовершеннолетних граждан.

Ранее Госдума приняла закон, согласно которому беременные женщины, приговоренные к ограничению свободы, могут подать заявление об отсрочке наказания. Это можно сделать начиная с момента ухода в отпуск по беременности и родам или с того дня, когда им мог бы быть предоставлен такой отпуск.

Ранее с подобным заявлением могла обратиться только женщина, осужденная к обязательным, исправительным или принудительным работам.